In Thüringen gilt 3G beim Blutspenden

Unstrut-Hainich-Kreis. Beim Blutspenden kann der Antikörperstatus bestimmt werden.

Das Institut für Transfusionsmedizin weist darauf hin, dass nach der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung bei Blutspendeterminen in Thüringen die 3G-Regel gilt. Wer Blut spenden möchte, braucht den Nachweis, geimpft, genesen oder getestet zu sein.

Das Institut bietet nach eigenen Angaben weiter im Rahmen der Blutspende einen Antikörpertest auf das Corona-Virus an. „Wer eine Blutspende leistet, kann auf Wunsch erfahren, ob er Antikörper gegen das Corona-Virus in seinem Blut hat. Das Testergebnis wird per Post übermittelt“, heißt es.