Jagemann ist neuer Vorsitzender der SPD Unstrut-Hainich

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Mühlhäuser wurde bei einem digitalen Parteitag der Sozialdemokraten ins Amt gewählt.

Die SPD im Unstrut-Hainich-Kreis hat einen neuen Vorsitzenden. Am vergangenen Freitag wurde der Mühlhäuser Kay-Uwe Jagemann in das Amt gewählt, teilte die Partei am Montag mit. Jagemann ist Mitglied des Mühlhäuser Stadtrats, war lange Vorsitzender des Gremiums. Den Kreisvorsitz übernimmt er von Claudia Zanker, die sich nicht erneut zur Wahl stellte.

Der Parteitag wurde digital abgehalten. Während die Versammlung per Computer vonstatten ging, lief die Wahl analog nach einem festen Zeitschema ab, wie Pressesprecher Sven Leiniger informiert. Jagemanns Stellvertreter sind Dagmar Kleemann, Jörg Klupak und Maria Stecher, Schatzmeister ist Thomas Pfeuffer, Schriftführerin Christiane Oehling.