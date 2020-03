Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahreshauptversammlung der Mühlhäuser Jäger

Die Jägerschaft Mühlhausen trifft sich am Samstag, 14. März, um 14 Uhr, zu ihrer Jahreshauptversammlung im „Landhotel am Mittelpunkt“ in Niederdorla. Dazu sind alle Mitglieder eingeladen. Wie der Vorsitzende Adelbert Wand ankündigte, stehen neben seinem Bericht auch die Grußworte des Vorsitzenden der Deutschen Jagdverbandes, Volker Böhning, auf der Tagesordnung. Nach dem offiziellen Teil wird es einen Vortrag zum Thema Erste Hilfe beim Jagdhund geben. Wand kündigt bereits für Ende März einen Lehrgang für den Erwerb der Jagderlaubnis an. Es gibt noch freie Plätze.

Informationen unter jägerschaft-mühlhausen.de