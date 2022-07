Der Pumptrack in Krauthausen bei Eisenach kommt bei den Mühlhäuser Radfahrern gut an – vereint Fahrspaß und Platz zum Entspannen.

Jugendliche wollen Pumptrack am Mühlhäuser Schwanenteich

Mühlhausen. Planer Dirk Lücke stellt Ideen für einen Pumptrack in Mühlhausen vor und diskutiert sie mit jungen Leuten. Die Wünsche der Einheimischen sollen nun umgesetzt werden.

Die jungen Leute haben einen klaren Favoriten: den Schwanenteich. Das ist das Ergebnis eines ersten Workshops zum Bau einer Pumptrack-Anlage in Mühlhausen. Das in diesem Frühjahr eröffnete Kinder- und Jugendbüro hatte dazu eingeladen, damit nicht „alte Männer im Stadtrat über ein Projekt hauptsächlich für junge Leute entscheiden“, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Eine Aussage, die die nicht mal 30-jährigen Ratsmitglieder Clarissa Schmerbauch und Oleg Shevchenko (beide SPD) zum Workshop am Freitagabend auf dem Gelände des XXL-Funparks durchaus amüsierte.

Die dabei entwickelten Ideen und die Überlegungen von Architekt Dirk Lücke aus Borgentreich, einer Kleinstadt im Kreis Höxter im Osten von Nordrhein-Westfalen, werden nun zusammengebracht.

Zweiter möglicher Standort am jüdischen Friedhof

Dirk Lücke analysierte mit den jungen Leuten die Vorzüge zweier von der Verwaltung vorgeschlagener Standorte – des Standortes am Schwanenteich zwischen Freibad und Heyeröder Landstraße und des Standortes am kleinen Skatepark zwischen Finanzamt und jüdischem Friedhof an der Langensalzaer Straße.

Klarer Favorit, was die Gestaltung angeht, ist für Lücke ein Track aus Asphalt. Der ist zwar im Bau teurer, brauche aber – im Gegensatz zu einem Erd- oder Holzparcours – fast keine Pflege. Zudem könne er von allen genutzt werden, die rollen – von Kindern auf Laufrädern, Menschen im Rollstuhl, BMX-Fahrern, Mountainbikern, von Roller-, Inliner-, Skateboard-Fahrern.

Architekt Dirk Lücke kam nach Mühlhausen, um die Wünsche der jungen Leute für den Pumptrack aufzunehmen. Foto: Claudia Bachmann

Anders als die Jugendlichen favorisierte Lücke das Gelände an der Langensalzaer Straße wegen dessen Nähe zur Innenstadt und Erreichbarkeit. Die jungen Leute aber sehen den Pumptrack lieber am Schwanenteich – dort gibt es Gastronomie, Spiel- und Picknickplätze und nicht zuletzt einen Radweg, den man zur Anfahrt nutzen könne.

Oberbürgermeister: Anlage soll nächstes Jahr stehen

Die zwei Flurstücke, die an der Schwanenteich-Allee für den Pumptrack genutzt werden sollen, befinden sich bereits im Eigentum der Stadt Mühlhausen. Rund 3000 Quadratmeter sind vorgesehen. „Da bekommt man schon einiges unter“, meint Dirk Lücke, der einen Extra-Pumptrack für die Kleinsten vorschlägt.

Der Stadtrat hatte nach einer Idee von Klaus-Dieter Henne (FDP) in seiner Dezember-Sitzung 2021 beschlossen, einen großen Pumptrack in der Kernstadt und einen kleinen für einen der Ortsteile zu planen. Über Standort und Gestaltung der Anlage in der Kernstadt sollen Kinder und Jugendliche mitentscheiden. Henne hatte vor dem Stadtrat als Standort den Schwanenteich favorisiert, der ab Herbst umgestaltet wird. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) hatte dagegen die Martinivorstadt ins Spiel gebracht. Im städtischen Haushalt sind für dieses Jahr 50.000 Euro zum Planen der Anlage vorgesehen; nächstes Jahr stehen 200.000 Euro für den Bau zur Verfügung. Bruns hofft, dass die Arbeiten zum Bau Ende 2022 ausgeschrieben werden können und die Anlage im dritten Quartal 2023 steht.

Der vom Stadtrat beschlossene Bau eines weiteren Pumptracks in einem der Ortsteile soll laut Bruns erst später angegangen werden.