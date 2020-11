Kaputtes Kreuz in Struth wird zum Kunstprojekt

Die Gemeinde Rodeberg will Künstler für die Reparatur des Holzkreuzes am Ortseingang von Struth gewinnen. Seit Ende Juni ist das für die Region typische Kreuz nämlich kein Kreuz mehr, sondern lediglich ein senkrechter Balken mit Betonfundament. Der für ein Kreuz erforderliche zweite Querbalken brach bei einem Unfall vor fünf Monaten ab.

Eine junge Frau verlor am 24. Juni an der Kreuzung Richtung Effelder die Kontrolle über ihr Auto und stieß frontal gegen das Kreuz. „Zum Glück war die Dame nur leicht verletzt. Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, erzählt Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU). Die Kreuzspitze schlug in die Motorhaube des Unfallfahrzeugs ein und war daraufhin nicht mehr zu gebrauchen.

Seitdem sucht die Gemeinde Rodeberg ein Unternehmen, dass sich der Reparatur des Kreuzes annimmt – bisher ohne Erfolg. „Wir haben schon viele Firmen aus der Umgebung angefragt, aber bis jetzt kam von niemandem eine Rückmeldung“, erzählt Zunke-Anhalt. Warum das so ist, darüber könne man nur mutmaßen. „Wahrscheinlich sind die Auftragsbücher alle voll.“

Aus diesem Grund will die Gemeinde nun ein Kunstprojekt aus der Reparatur des Kreuzes machen. Eine entsprechende Ausschreibung soll holzverarbeitende Bildhauer oder auch Kettensägenkünstler ansprechen. „Melden kann sich jeder, der sich die Arbeit zutraut“, sagt Zunke-Anhalt.

Als Bewerbung sollen Entwürfe eines neuen Kreuzes eingereicht werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auch abstraktere Interpretationen sind durchaus denkbar. Wer den Zuschlag letztendlich erhält, das entscheidet am Ende der Gemeinderat.

Der religiöse Bildstock – in Struth gehört zum Kreuz auch die Grotte St. Maria – ist Teil des Ortsbildes und ist für die Einwohner ein wichtiger Bestandteil, sagt der Bürgermeister. Deshalb soll das Kreuz, dass 2011 von der Jagdgenossenschaft gestiftet wurde, so schnell wie möglich wieder vollständig dastehen.