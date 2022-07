Kein Trinkwasser für Oppershausen

In Oppershausen wird nächsten Mittwoch die Versorgung mit Trinkwasser unterbrochen.

Für einige Stunden wird es am Mittwoch, 6. Juli, kein Trinkwasser aus der Leitung in Oppershausen geben. Das teilt der Trinkwasserzweckverband Hainich mit Sitz in Oberdorla mit, der auch dieses Dorf versorgt.

Grund für das Unterbrechen der Versorgung: Das Schieberkreuz an der Kreuzung von Hauptstraße und Trift müsse ausgetauscht werden, informiert Werkleiter Bert Karmrodt. Die Arbeiten beginnen gegen 9 Uhr und dauern voraussichtlich bis 16 Uhr.