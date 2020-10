Keine Hamsterkäufe im Unstrut-Hainich-Kreis

Anders als im Frühjahr scheinen die Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis in diesem Herbst auf die strengeren Corona-Verordnungen nicht mit Hamsterkäufen zu reagieren, ergaben Anfragen bei Supermärkten. Die Zentralen von Edeka, Rewe und Penny beobachten nach eigenen Angaben keine flächendeckenden Veränderungen des Einkaufsverhaltens. Selbst wenn ein Stelle im Regal zeitweise leer sei, sei das kein Indiz für Hamsterkäufe, sondern eher eine Frage, wann das Marktteam diese wieder auffülle. Lieferengpässe gebe es keine. Einen leichten Anstieg bei Einkäufen gab es in einem Rewe-Markt in Mühlhausen. Das könne aber auch daran liegen, dass viele Menschen die Herbstferien zu Hause verbringen, so der Marktleiter.