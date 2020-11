Kinder schmücken Mühlhäuser Weihnachtsbäume

Vor dem ersten Advent sind viele kleine, fleißige Wichtel im Stadtgebiet von Mühlhausen unterwegs, um für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Wie es von der Stadtverwaltung heißt, schmücken die Mühlhäuser Kindergartenkinder die Weihnachtsbäume auf den zentralen Plätzen der Stadt. Dort, wo sie nicht hinkommen, bringt die Mühlhäuser Feuerwehr den Schmuck an.

Mühlhäuser Kindergartenkinder schmücken in diesen Tagen die Weihnachtsbäume in der Stadt. Foto: Anke Pfannstiel / Stadtverwaltung Mühlhausen

Insgesamt wurden in diesem Jahr zwölf Weihnachtsbäume aufgestellt. Gespendet wurden diese von Bürgern aus Mühlhausen, der Vogtei, Kammerforst und Menteroda. Los ging das große Schmücken gleich am Montag am Untermarkt. Am Dienstag machen sich die Kinder erst auf dem Kornmarkt ans Werk, dann auf dem Kristanplatz. Am Mittwoch geht das Schmücken auf dem Obermarkt weiter, anschließend an der Burggalerie und auf dem Blobach. Am Donnerstag ist der Weihnachtsbaum an der Stätte dran. Den Abschluss findet die Schmück-Aktion am Freitag – Zunächst an der Persiluhr, dann auf dem Bahnhofsvorplatz.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird am Freitag, 27. November, zur langen Einkaufsnacht eingeschaltet, zu der die Geschäfte in der Mühlhäuser Innenstadt bis 21 Uhr einladen. Auch ein Herrnhuter Stern wird dann am Westwerk der Stadtbibliothek Jakobikirche erstrahlen.