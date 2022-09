Die Vorbereitungen für das Kinderfest in Bad Langensalza laufen seit Monaten. Im Bild sind Barbara Gothe (links) und Lena Böhme von der Stadtverwaltung.

Kinderfest in Bad Langensalza mit Ernie, Bert, Elmo und dem Krümelmonster

Bad Langensalza. Bad Langensalza feiert zum Kindertag. Geplant sind Spiele und Musik mit der Sesamstraße, Vereinen und Händlern. Auch eine Mutprobe mit Keksen gibt es.

Ernie, Bert, Elmo und das Krümelmonster dürften gerade ihre Koffer für die Fahrt nach Bad Langensalza packen. Am kommenden Dienstag, 20. September, ist Weltkindertag und damit Feiertag in Thüringen. In Bad Langensalzas Altstadt steigt zu diesem Anlass ein Kinderfest – und die Figuren der Sesamstraße sind ein Teil des Programms.

Eigentlich sollte die Sesamstraße schon 2020 in der Kurstadt gastieren, um die 30. Auflage des Kinderfestes zu feiern. Die Pandemie kam dazwischen. „Wir sind froh, dass wir den Vertrag mit der Agentur zwei Jahre halten konnten“, sagt Barbara Gothe von der Stadtverwaltung. Bei ihr laufen die Fäden für die Organisation zusammen. „Die Sesamstraße gibt es seit 1973. Das heißt, Großeltern, Eltern und Kinder kennen die Figuren gleichermaßen. Das verbindet die Generationen und ist daher ideal für unser Programm“, fügt sie hinzu. Die Puppen tanzen nicht nur auf der Bühne am Neumarkt, sondern stehen auch für Fotos zur Verfügung. Als sogenannte Walk-Acts mischen sich Krümel & Co unters Publikum.

Bad Langensalzaer Bäcker backt Riesenkekse fürs Krümelmonster

Die Gäste aus dem Fernsehen dürften die meisten Kinder anlocken. Doch auch abseits des Bühnenprogramms wird viel geboten. Die Festivitäten strecken sich von der Mühlhäuser Straße bis zum Bonifaciusstübchen. Die Liste der Teilnehmer ist lang.

Das Burgtheater zeigt im Zwei-Stunden-Rhythmus Kinderfilme zum vergünstigten Preis. Der Zwiwel-Verein ist unter anderem mit seiner Kinderlehrküche Zwiwellotte und dem Project Pipe vertreten. Das Deutsche Rote Kreuz, Feuerwehr und Polizei gewähren Einblicke in ihre Einsatzwagen. Ein DJ sorgt für Musik. Das Familienzentrum und das Jugendzentrum der Arbeiterwohlfahrt bieten Bewegungsspiele an. Das Play-and-Fun-Team aus Göttingen baut eine Rollenrutsche und einen Kletterturm auf. Sportlich geht es bei den Boxern des SV Empor und beim Handballclub zu. Hinzu kommen Angebote der Kindergärten, des Kinderheims Altengottern, der Nationalparkverwaltung, des Erprobungsraums, des Stadtmuseums sowie von Gastronomen und Händlern.

Ein weiterer Bestandteil des Festes ist ein Kinderflohmarkt. Die Verkaufsstände für Spielsachen, Kleidung etc. werden mitten im Trubel stehen. Und wer sich traut, kann das Krümelmonster mit Riesenkeksen füttern. Um die kümmert sich ein Bad Langensalzaer Bäcker.

Kinderfest, 20. September, 11 bis 18 Uhr, Neumarkt Bad Langensalza