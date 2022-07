Kirmes in Bollstedt wird wieder nicht in der Schenke gefeiert

Bollstedt. Die Kirmes in dem dörflichen Ortsteil von Mühlhausen wird auch in diesem Jahr nicht in der Gemeindeschenke gefeiert. Warum muss jetzt ein riesiges Festzelt aufgestellt werden?

Die Bollstedter Kirmes kann auch in diesem Jahr nicht auf dem Saal der Gemeindeschenke gefeiert werden. Wurde die Kirmes in den vergangenen Corona-Jahren entweder nur vereinsintern oder unter strengen Auflagen als Open-Air-Veranstaltung gefeiert, verhindern es in diesem Jahr die Sanierungsarbeiten an der Schenke, dort wird seit 2018 gebaut.

Wie Lukas Köhler vom örtlichen Kirmesverein sagt, sei es der Wunsch gewesen, am zweiten Juli-Wochenende zur Kirmes, „unserem wichtigsten Fest“, den großen und kleinen Saal, Treppenhaus und Hof des Gasthauses im Ort zu nutzen. Daraus wird nun nichts. Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler) meint: „Ich erkenne keinen Willen der Stadtverwaltung, mit einem minimalen Aufwand eine Nutzungsmöglichkeit zu schaffen.“

Kirmes auf dem Saal wäre nur mit 65 Leuten möglich gewesen

Die Bollstedter hatten Ideen, wie eine provisorische Nutzung über das Kirmeswochenende möglich wäre, wollten dafür selbst mit zupacken. Die Bauaufsicht der Stadtverwaltung habe dem Vorschlag laut Thomas Ahke zugestimmt, das Hochbauamt habe ihn hingegen abgelehnt.

Zwar habe das Bauordnungsamt der Stadtverwaltung einen Weg aufgezeigt, wie die Kirmes in der Gemeindeschenke stattfinden könne. Jedoch hätte man laut Vereinsvorstand Köhler nur mit 65 Gästen feiern dürfen. Das wären viel zu wenige: „Unser Verein allein hat gut 30 Mitglieder. Dann kommt noch Thekenpersonal und Kapelle dazu, sodass wir am Ende eine Handvoll Gäste hätten begrüßen können“, sagt der Vorstand.

Für „nicht mehr nachvollziehbar“ hält Thomas Ahke die Kommunikation aus dem Hochbauamt der Stadtverwaltung zur Sanierung der Schenke in seinem Dorf. „Ich will dieses Projekt gegenüber meinem Ortsteilrat nicht mehr schönreden, es gibt nichts schönzureden.“

Nun laufen bis Mitte Juli Verlegearbeiten im Treppenhaus. Auch das ärgert Ahke. „Wir haben ausgangs des Winters, als sich abzeichnete, dass sich die Corona-Regeln lockern, bei der Verwaltung auf die Kirmes hingewiesen und gebeten, den Termin in den Planungen zu beachten.“

Deshalb habe sich der Kirmesverein dafür entschieden, die Kirmes wie im Vorjahr auf dem Kirchplatz zu feiern. Hierzu wird in diesem Jahr erstmals ein riesiges Festzelt aufgestellt, dieses stamme aus der Gemeinde Körner. Das Zelt allein verursache Kosten in Höhe von gut 800 Euro, hinzu kommen Aufbau und Transport. Die Stadt Mühlhausen habe signalisiert, beim Aufbau zu unterstützen.

Für eine Kirmes auf dem Kirchhof braucht es neben dem Zelt auch mehr Sicherheitsleute. Weiter werde der komplette Hof der Kirche zugestellt sein. Daraus resultierend würde es keinen Platz mehr für Karussell und Schießbude geben. Stattdessen überlegen die Mitglieder des Bollstedter Kirmesvereins, ein Kinderschminken und Wasserspiele anzubieten. Auch eine kleine Hüpfburg werde es geben.

Die Stadtverwaltung hat sich laut Ahke bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu übernehmen – eine Sprecherin der Verwaltung spricht von 1000 Euro. „Trotzdem bleibt für uns der Aufwand“, so der Ortsteilbürgermeister.