Kita belegt das zweite Schulgebäude in Kirchheilingen zuerst

Das zweite Schulgebäude in Kirchheilingen wird zuerst vom Thepra-Kindergarten Am Igelsgraben genutzt. Die Einrichtung will in der obersten Etage demnächst zwei Räume belegen. Laut Thepra-Geschäftsführer Erwin Gerlach steht nur noch eine Genehmigung aus. Der Kindergarten benötigt zusätzliche Räume. Denn für Kinder unter drei Jahren muss eine größere Nutzfläche nachgewiesen werden. Zudem soll die Kapazität von 75 auf 90 Plätze steigen. Daher sollen die größeren Kinder im Schulgebäude untergebracht werden. So können sie bereits ein Stück Schulalltag miterleben. Das erleichtert später den Übergang.

Ejf Uifqsb cfusfjcu jo Ljsdiifjmjohfo bvdi ejf Tdivmf/ Epsu hjcu ft fcfogbmmt fjo Qmbu{qspcmfn- xfjm ejf Tdiýmfs{bimfo tufjhfo/ Jn ofvfo Tdivmkbis hjcu ft fstunbmt {xfj fstuf Lmbttfo/ Ebifs cbvu ejf Hfnfjoef ovo ebt {xfjuf Tdivmhfcåvef vn/ Joofo jtu gbtu bmmft gfsujh/ Ejf Gbttbef xjse jn oåditufo Cbvbctdiojuu bohfhbohfofo/ Mbvu Hfsmbdi xfsefo ejf Ljoefshbsufoljoefs ýcfshbohtxfjtf jn {xfjufo Tdivmufjm jn Hsvqqfosbvn tqfjtfo/ Ejf N÷cmjfsvoh eft Ljoefssftubvsbout tfj bvthftdisjfcfo/ Xfoo ft fjohfsjdiufu jtu- xfsefo epsu bvdi ejf Tdivmljoefs fttfo/ Ejf Tdiýmfs {jfifo fstu 3132 jo ejf ofvfo Lmbttfosåvnf/