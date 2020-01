Klavierspiel und Gesang: Theresa Käppler möchte begeistern

Hochzeiten, Konfirmationen und Jugendweihen, die Taufe des Kindes sowie Geburtstage und seit Kurzem auch Trauerfeiern – Theresa Käppler singt überall da wo es stimmungsvoll und emotional zugeht. Die 26-Jährige kommt aus Grabe. Bereits im Kindesalter begeisterte sie sich für Rhythmus und Melodie. Ein kleines Buch mit Kinderliedern sei ihr steter Begleiter gewesen. Sie selbst führt ihre musikalische Ader auf ihren Opa Siegmund zurück, er habe bei Familienfeiern immer wieder nach dem Schifferklavier gegriffen und auch gern gesungen. Das Schreiben des Notenschlüssels hat sie von ihm gelernt. Ende des vergangenen Jahres starb Käpplers Großvater.

Für die junge Frau stand fest, dem Opa einen letzten musikalischen Gruß mit in den Himmel senden. Sie habe zu ihrem Opa ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Er mochte ihre Leidenschaft zur Musik und habe ihr gern beim Proben zugehört. Neben der Musik schreibt die junge Mutter aus Grabe gern. Beim Gespräch mit dem Bestatter sei sie auf die Idee gekommen, die Trauerrede für ihren Großvater selbst zu verfassen. „Wer außer die Familie kennt meinen Opa besser?“, stellt Theresa Käppler eine rhetorische Frage.

Nach der Trauerfeier sei der Geschäftsführer des Bestattungshauses auf sie zu gekommen und fragte, ob sie sich vorstellen könne, öfter auf Trauerfeiern zu reden und im Anschluss auch live zu singen. Diese Kombination sei sehr selten und werde dennoch oft nachgefragt.

Neben dem Großvater habe auch ihre Mutter Ines das Gesangstalent der Tochter erkannt. „Meine Mutter sang mir über Monate die gleichen Lieder zum Einschlafen vor. Es gibt Videoaufnahmen, auf denen sie mir eine Seite aus dem Liederbuch zeigt und ich versuche, dieses Lied zu singen. Damals war ich knapp drei Jahre alt und konnte kaum richtig sprechen“, sagt die Personaldisponentin.

Die Förderung in der Familie reichte ihr später nicht mehr. Im Alter von fünf Jahren sei sie zur Kreismusikschule Johann Sebastian Bach gekommen. Eigentlich zu früh, laut Musikschule müsse die Stimmbildung erst abgeschlossen sein, bevor man eine Gesangsausbildung beginnen könne. „Ich bin so froh, dass mir meine damalige Gesangslehrerin Konstanze Möbius eine Chance gegeben hat“, sagt Theresa Käppler. Um die Stimmbänder zu schonen begann der Musikalische Unterricht mit Volks und Disneyliedern.

Bei einer anderen Musikschule wurde ihr später die Kombination aus Gesang und Klavierspiel gelehrt. Bereits zwei Jahre vor ihrer eigenen Jugendweihe wurde Theresa Käppler mit nur zwölf Jahren für die musikalische Begleitung der Feierstunden im Kreis gebucht. Nach Stationen in verschiedenen Bands habe sie schnell gemerkt, dass sie gern vor Menschen auf der Bühne spielt, aber Rockmusik und Popschlager auf Dauer nichts für sie seien. Es wuchs der Wunsch, etwas Eigenes zu machen. Sie wollte unabhängig sein.

Freunde hätten gefragt, ob sie nicht mal ein, zwei Lieder zur Trauung spielen könne. Dies habe sich schnell multipliziert. „Bei jeder Hochzeit sind junge Paare dabei, die in Kürze auch heiraten wollen. Wenn ihnen der Gesang gefallen hat, kommen sie im Anschluss zu mir und Fragen nach meinem Kontakt“, sagt Theresa Käppler. Bis vor einem Jahr habe Sie ihre Handynummer noch auf einen ausgerissenen Schnipsel eines Notenblattes geschrieben und sei ohne Webseite, soziale Medien und Visitenkarten ausgekommen.

Nach der Geburt ihres Sohnes und der damit verbundenen Elternzeit stürzt sich die 26-Jährige jetzt voll in die Musik. „Ich konnte meine Elternzeit etwas verlängern, mit meiner Musik können wir das finanzielle Defizit ausgleichen“, erklärt Käppler. Außerdem habe sie während ihrer Beschäftigung nie ganz testen können und wollen, was in der Musikbranche machbar ist. Arrangements in der Woche habe sie häufig absagen müssen, dies sei mit der Arbeit nicht zu vereinbaren gewesen.