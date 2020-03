Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleingärten als Rückzugsort zum Toben

Rückwanderer Lutz Giesecke und Ehefrau Fernanda Pino Licea aus Bad Langensalza lebten über viele Jahre in Kuba. Im vergangenen Jahr kauften sie ein gut 11.000 Quadratmeter großes Areal am Bahnhof in Bad Langensalza. Wie Giesecke informiert seien auf dem Gelände auch Kleingärten. „Wir möchten Familien mit Kindern, die sich derzeit nur in ihren Wohnungen aufhalten können die Möglichkeit geben einen Garten samt Häuschen zu nutzen“ sagt der 53-Jährige. Das Ganze möchte das Ehepaar kostenfrei zur Verfügung stellen. Einige Gespräche mit Familien gab es bereits.