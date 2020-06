Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klezmer-Konzert mit Publikum

Zwei Mal 32 Gäste am Samstagabend im Mühlhäuser Rathaussaal. Es waren die beiden ersten Konzerte mit Publikum, die seit dem kulturellen Lockdown wegen der Corona-Pandemie in Mühlhausen stattfanden. Gemeinsam mit dem Klarinettisten Helmut Eisel gelang es dem Kulturreferat, das Konzert „Grooving Klezmer“ nach der neuen Thüringer Verordnung so zu konzipieren, dass eine begrenzte Besucherzahl möglich war. Parallel gab es einen Livestream im Internet. Das diesjährige Festival „Clarinet & Friends“ ist in den Herbst verlegt (8. bis 11. Oktober). Festivalleiter Eisel und Pianist Pianist Sebastian Voltz stimmten mit einer Mischung aus Klassik, Swing und Klezmer darauf ein.