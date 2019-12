Knapp 280 Lehrverträge bei IHK im Landkreis unterschrieben

279 Ausbildungsverträge zwischen Betrieben der Industrie- und Handelskammer (IHK) und Lehrlingen wurden im Unstrut-Hainich-Kreis geschlossen. Das teilt die IHK mit. Nach deren Angaben engagieren sich in Nord- und Mittelthüringen gegenwärtig rund 2100 Unternehmen in der Ausbildung. Der Stellenwert der Erstausbildung sei infolge der demografischen Entwicklung und des erwarteten Fachkräftebedarfs weiter gestiegen.

Aktuell, Ende November, verzeichnet die IHK Erfurt zehn Lehrverträge mehr als im vergangenen Jahr. „Im Unstrut-Hainich-Kreis lässt sich erkennen, dass die duale Berufsausbildung als Garant für die regionale Fachkräfteentwicklung einen hohen Stellenwert einnimmt“, sagt René Piel, der Leiter der regionalen Servicezentrums, das für die Bereichs Eisenach, Wartburgkreis und Unstrut-Hainich-Kreis innerhalb der IHK Erfurt zuständig ist. So erhielt das Mühlhäuser Unternehmen MAZ Maschinenbau-Anlagenbau-Zuschnitte GmbH eine Auszeichnung als „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und der Agentur für Arbeit Gotha vorgenommen wurde. „Diese erhalten Unternehmen, die sich seit Jahren überdurchschnittlich für die Berufsausbildung einsetzen, hervorragende Lehr- und Lernbedingungen bieten und deren Absolventen gute und sehr gute Prüfungsergebnisse erzielen“, erläutert Piel.

MAZ hatte im vergangenen Jahr 850.000 Euro am Standort in Mühlhausen in der Sondershäuser Landstraße investiert. Es entstand eine 860 Quadratmeter große Fertigungshalle. Seit gut einem Jahr wird darin produziert. Devise des Unternehmens ist: Für eigenes Personal sorgen wir selbst, sagte Frank Breitbarth, einer der beiden Geschäftsführer, vor Jahresfrist.

TOP 10 der Neuverträge im Unstrut-Hainich-Kreis

Kaufmann im Einzelhandel 31 Lehrstellen

Verkäufer 28

Industriekaufmann 19

Fachlagerist 19

Maschinen- und Anlagenführer 11

Industriemechaniker 10

Mechatroniker 8

Bankkaufmann 8

Hotelfachmann 8

Zerspanungsmechaniker 7