„Kommunikation des Landrats ist deutlich verbesserungswürdig“

Der neue Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach den Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) sowie dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen. Die Freien Wähler haben sechs Sitze (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zu Jahresbeginn sprechen wir mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Heute: CDU-Fraktionschef Jonas Urbach.

Bitte geben Sie noch einmal rückblickend eine Einschätzung zum Wahlausgang im Kreistag.

Für uns hat sich praktisch nicht sehr viel verändert. Wir waren, weil wir in der letzten Legislaturperiode vier Mitglieder verloren haben, vor der Wahl zwölf und sind jetzt wieder zwölf. Natürlich hätten wir uns mehr gewünscht, aber ich bin froh, dass wir diese Zahl gehalten haben und weiter die größte Fraktion im Kreistag sind.

Warum konnten Sie nicht zulegen?

Wir haben ein gutes Angebot gemacht, mit Kandidaten aus allen Regionen des Kreises und aus allen Berufen und sozialen Gruppen. Aber wir als CDU haben momentan keine ganz einfache Zeit. Immerhin sind mit Jane Croll und Jeremi Schmalz auch zwei junge Leute bei uns neu in den Kreistag gekommen. Und Klaus Zunke-Anhalt hat die meisten Stimmen von allen Kandidaten bekommen.

Warum wurde er dann nicht Fraktionsvorsitzender?

Er war schon recht bekannt, weil er auch als Landrat kandidiert hatte. Und als Listenführer hat er uns als Ganzes repräsentiert. Nach der Wahl haben wir mehrheitlich entschieden, dass er als erster ehrenamtlicher Beigeordneter, also Vertreter des Landrats kandidiert und ich weiter die Fraktion führe.

Bleiben Sie Fraktionschef, auch wenn sie inzwischen im Landtag sitzen?

Zunächst ja. Wir werden in den nächsten Monaten gemeinschaftlich besprechen, wie es in der Fraktion weitergeht.

Wie beurteilen sie die Mehrheiten im Kreistag?

Die Situation ist ähnlich wie im Landtag. Die faktische rot-rot-grüne Mehrheit des Landrats gibt es nicht mehr. Damit sind auch die anderen Parteien im Kreistag wichtiger geworden. Das sorgt dafür, dass es mehr Gespräche gibt, dass die Verwaltung uns mehr einbinden muss.

Und macht sie das auch?

Der Landrat lädt jetzt öfters alle Fraktionsvorsitzenden zu Gesprächen. Das gab es vorher höchstens mal punktuell. So können wir schon im Vorfeld von Sitzungen Dinge klären und Themen ausloten. Aber das sind keine Freundschafts-, sondern Arbeitstreffen.

Weiht der Landrat Sie dort auch in seine Entscheidungen ein wie die dreimonatige Verlängerung des erfolglosen Landbus-Projekts oder seine 500.000 Euro schwere „Herzlich-Grün“-Initiative?

Das hätte ich mir gewünscht, aber das sind weiter solche Alleingänge. Das jüngste Beispiel ist die Unterzeichnung der Mietverträge für die Kaserne am 27. Dezember, ohne den Kreistag. Das prüfen wir noch. Die Kommunikationsfähigkeit des Landrats ist noch deutlich verbesserungswürdig. Wir erfahren nach wie vor vieles nur nachträglich. Mein Eindruck ist, dass er den Kreistag nicht einbezieht, wenn er ihn nicht braucht.

War es ein Affront für Sie, als Harald Zanker Andreas Henning zum Beauftragten für Interkommunale Zusammenarbeit berief, statt diese Aufgabe seinem ersten Beigeordneten Klaus Zunke-Anhalt zu übertragen?

Viele in unserer Fraktion haben sich gewundert, warum er das getan hat. Wir waren an dieser Entscheidung jedenfalls in keiner Weise beteiligt.

Wo blieb ihr Aufschrei?

Der Landrat kann ja einen solchen Beauftragten von sich aus ernennen, auch ohne uns. Wir haben im Kreisausschuss gezielt danach gefragt.

Aber wäre es mit Blick auf die jetzt nötige Zusammenarbeit, bei der der Landrat auch die CDU braucht, nicht besser, Sie bei so etwas vorher einzubeziehen?

Solche Aktionen tragen sicher nicht zur Verbesserung des Verhältnisses bei. Mehr Einbeziehung würde uns freuen. Aber das geschieht jetzt schon häufiger als die ganzen Jahre zuvor. Es wird besser, auch wenn noch ein ganzes Stück fehlt.

Wäre es sinnvoll, im Kreistag Koalitionen zu bilden?

Nein, das sehe ich im Moment nicht als nötig an, auch politisch kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist aber gut, dass alle Fraktionen miteinander reden.

Mit Absprachen nach dem Motto: Stimmst du bei unserem Antrag zu, stimmen wir bei deinem zu?

Nein, wir werden keinen solchen Handel abschließen. Jeder muss für seine Anträge Mehrheiten suchen und dafür werben. Das stärkt auch den Kreistag als Parlament und den Austausch der Fraktionen untereinander.

Aber führt das nicht dazu, dass alle Wohltaten beschließen, aber beim Sparen keiner der Böse sein will?

Es sollte allen bewusst sein, dass auch schmerzhafte Entscheidungen nötig sind. Der Bericht des Landesrechnungshofs, der zu lange liegen blieb, gibt hier viele Hinweise und wird jetzt intensiv in den Ausschüssen beraten. Das haben sowohl wir als CDU als auch andere Fraktionen auf der Agenda.

Der Bericht liegt schon ein Jahr vor. Warum geschieht das nicht mit mehr Nachdruck?

Es gibt eben keine Mehrheit, die das stärker vorantreiben könnte. Und es gibt verschiedene Sichtweisen auf den Bericht. Ich glaube aber, dass wir mit der Auswertung in den Ausschüssen weiterkommen werden, indem wir ihn zusammen mit der Verwaltung Punkt für Punkt durchgehen. Es wird aber keine Lösungen für jeden Punkt geben.

Wäre eine externe Moderation hilfreich?

Was sollte das bringen? Allerdings würden wir es begrüßen, wenn die Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt zu dem Prüfbericht Stellung nehmen würde. Das wäre wirklich wünschenswert.

Ist der Bericht nicht eine Ohrfeige für alle, auch für die CDU?

Wir hatten im Kreistag keine Mehrheit und haben, soweit ich mich erinnere, als CDU an entscheidenden Stellen eben nicht zugestimmt. Natürlich ist der Bericht inhaltlich grausam, aber ich bin froh, dass er da ist. Der Landrat sagt ja, dass vieles schon abgestellt sei oder nicht mehr zutreffe. Da müssen wir jetzt schauen, was noch zu tun ist und Lösungen über Fraktionsgrenzen hinweg suchen.

Sind Sie für eine klare Abgrenzung zur AfD?

In den Fraktionsvorsitzenden-Runden beim Landrat ist die AfD dabei. Aber wir suchen nicht gezielt das Gespräch mit ihnen und stimmen und auch nicht mit ihnen ab. Ich finde aber auch, in kommunalen Parlamenten sollte man so wenig wie möglich parteiideologisch denken, sondern sachbezogen arbeiten.

Heißt das, das Sie auch AfD-Anträgen zustimmen würden?

Alle Anträge im Kreistag sollten grundsätzlich auf ihren Sinn und Inhalt hin geprüft werden.

Haben Sie schon gehört, wann der Landrat den Haushalt 2020 und das Sicherungskonzept dazu vorlegt?

Nein, davon habe ich keine Kenntnis. Ich hoffe aber, dass im Sparkonzept nur Sachen stehen, die auch ehrlich umzusetzen sind.

Welche Sparpotentiale sehen Sie?

Immer auf dem Prüfstand stehen sollten die Personalausgaben und die laufenden Kosten.

Welche Auswirkung hat das Landtags-Ergebnis für den Kreis?

Das kann man noch nicht sagen. Die Frage ist, welche Konstellation sich im Landtag ergibt. Ich werde mich im Landtag jedenfalls stark einsetzen für unseren Landkreis.