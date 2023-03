Konzert der Mühlhäuser Bachschüler

Mühlhausen. Die Kreismusikschule bereitet für den März zwei Konzerte vor. Das steht an.

Der Geburtstag von Johann Sebastian Bach in der kommenden Woche lässt auch die Kinder und Jugendlichen der Kreismusikschule, die dieses Jahr 70. Geburtstag feiert, wieder aktiv werden. Für Sonntag, 19. März, 15 Uhr, laden sie in die Rathaushalle Mühlhausen zum Bachschülerkonzert. Solisten und Ensembles der Kreismusikschule spielen Musik der Barockzeit. Daneben erklingen Bach-Bearbeitungen der Jazzband, heißt es von Sigrun Meißner, der Leiterin der Kreismusikschule. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3.

In Bad Langensalza, in der Musikschule, wird es dann eine Woche später, am 25. März, ab 15 Uhr, das Konzert der Jüngsten geben. Für den 6. Mai, 10 bis 16 Uhr, ist ein Tag der offenen Tür in der Musikschule Mühlhausen, Lindenbühl, geplant.