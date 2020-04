Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert für Bewohner von Pflegeheimen

Eine Oster-Überraschung bereitet die Arbeiterwohlfahrt den Bewohnern ihrer Pflegeheime im Kreis: Am Samstag spielt der Erfurter Drehorgelspieler Mr. Evergreen alias Michael Schneider für sie – um 10 Uhr vor dem Haus an der Salza in Bad Langensalza, um 14 Uhr vor dem Awo-Seniorenwohnpark in Schlotheim. Laut einer Mitteilung gebe der Künstler in den nächsten zwei Wochen 37 solcher Konzerte für die Awo-Pflegeeinrichtungen.

Die Senioren und Beschäftigten könnten ihm an den Fenstern und von Balkonen aus zuhören. Viele Heimbewohner könnten zu Ostern wegen Corona keinen Besuch bekommen, so Michael Hack, Geschäftsführer der Awo AJS: „Mit den Konzerten möchten wir ihnen das Fest etwas versüßen.“