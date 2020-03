Kreis will beim Personal deutlich sparen

Das Hufeland-Klinikum soll zur langfristigen Sanierung der Kreisfinanzen nur noch in kleinem Maße beitragen. Das geht aus dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts bis 2023 hervor. Der Kreistag soll den aktualisierten Plan am Montag mit dem Haushalt beschließen. Je 4,8 Millionen jährlich sollte das Klinikum ab 2020 bis 2023 an den Kreis ausschütten – stand im 2019 beschlossenen Konzept. Das scheiterte, weil die Stadt Bad Langensalza als Miteigentümer nicht mitmachte. Im neuen Entwurf stehen jährlich 350.000 Euro ab 2021. Doch auch das geht nur mit Zustimmung der Stadt. Zerschlagen haben sich auch die Pläne des Landrats, die Berufsschule für zehn Millionen Euro zu verkaufen und zurückzumieten, wie er auf Anfrage sagte.

Im Konzept ergibt sich trotzdem ein Gesamt-Sparpotenzial von jährlich 6,3, bis 8,4 Millionen Euro und damit leicht weniger als bisher. Neu sind darin zum Beispiel Personaleinsparungen von 1,5 Millionen Euro pro Jahr, die Schließung des Bürgerservices (bis zu 437.000 Euro/Jahr) und die Schließung des Schullandheims mit gut 200.000 Euro. Gesenkt werden sollen im Jahr 2023 die Ausgaben für Jugend und Soziales um 700.000 Euro; 150.000 Euro mehr pro Jahr sollen dagegen durch die stärkere Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen eingenommen werden.