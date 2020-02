Mühlhausen. Chanel Sommer vom Salza-Gymnasium in Bad Langensalza ist Siegerin beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs. Sie darf nun zum Landeswettbewerb.

Kreisentscheid der besten Vorleser

Elf Sechstklässler sind beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Mühlhausen in der Margareten-Schule angetreten. Qualifiziert hatten sie sich als Sieger ihrer Schulen. Chanel Sommer vom Salza-Gymnasium in Bad Langensalza (6. von rechts) gewann und vertritt den Kreis nun im Landeswettbewerb.