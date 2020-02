Beide Unfallbeteiligte wurden nach dem Crash in Mühlhausen medizinisch versorgt. (Symbolbild)

Mühlhausen. Zwei Autos sind auf einer Kreuzung in Mühlhausen kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Kreuzungs-Crash in Mühlhausen: Zwei Verletzte

Zwei Autofahrer haben sich bei einem Unfall in Mühlhausen am Mittwochabend verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei ein 29-Jähriger auf der Brunnenstraße und kollidierte mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Fahrerin, die nach links in die Langensalzaer Straße abbog.

Der Mann und die Frau wurden nach dem Unfall medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.