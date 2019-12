Markus Richter baut seine Weihnachtskrippe am Freitagabend in den Ausstellungsbereich der Mühlhäuser Divi-Blasii Kirche.

Krippenausstellung in der Mühlhäuser Divi-Blasii Kirche

Mühlhausen. Akribisch und mit viel Feingefühl baut Markus Richter am Freitagabend seine Krippe in den Ausstellungsbereich der Mühlhäuser Divi-Blasii Kirche. Bereits vor zwei Jahren hat der 50-jährige Mühlhäuser seine Krippe zur Ausstellung an den Untermarkt gebracht. Der Krippenberg samt angedeuteter Höhle aus Korkeiche stamme aus Palermo. Im Winterurlaub in Südtirol habe er einen Holzschnitzer kennengelernt und später immer mal wieder neue Figuren hinzugekauft. Die Ausstellung hat am Samstag und Sonntag von 14-20 Uhr geöffnet.