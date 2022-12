Kurzfilmnacht in Mühlhausen zeigt verschiedene Welten

Mühlhausen. Acht Filme aus der Region werden im Filmpalast Mühlhausen gezeigt. Darunter ist auch ein Oscar-Preisträger.

Der Filmpalast Mühlhausen zeigt am Freitag, 2. Dezember, ab 20 Uhr bei der Mitteldeutschen Kurzfilmnacht die besten Kurzfilme aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist mit dem Kurzfilm „Eigenheim“ von Welf Reinhardt auch der Gewinner des diesjährigen Studenten-Oscars in Silber mit im Programm.

Acht Filme aus verschiedenen Welten werden gezeigt: Eine junge Peruanerin will im Dorf etwas verändern und kandidiert als erste Frau für die Regionalwahlen, ein 91-jähriger Ingenieur verliert sich im Techno-Tanz, ein junger Syrer will dem Gräuel des Krieges entfliehen, doch die Mutter hat eine andere Vorstellung vom Heldentum.

Tickets sind an der Abendkasse und im Internet unter www.muehlhausen.fimlpalast.de erhältlich.