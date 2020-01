Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lachen ist die beste Medizin

Das Lachen ist Leistungssport. Von Kopf bis zum Fuß werden rund 300 Muskeln aktiviert, allein 17 im Gesicht.

Dass Lachen gesund ist, ist daher kein Wunder. Auch in Mühlhausen weiß man das, deshalb wird seit acht Jahren schon jeden ersten Mittwoch im Monat therapeutisch gelacht. Beim Lachyoga, das immer mehr Zulauf bekommt.

Das nächste Lachyoga-Treffen soll am 5. Februar stattfinden, um 17 Uhr in der Pfarrgasse 101 in Felchta. Eine Stunde kostet drei Euro. Wo man sich anmelden kann, werden wir in unserer Zeitung demnächst noch veröffentlichen.

Bis dahin können Sie ja schon mal das Lachen üben. Zumal am Freitag der Welttag des herzhaften Lachens war. Das Lachen ist die beste Medizin, heißt es ja schließlich auch im Volksmund. Es baut Stress ab, bringt den Kreislauf in Schwung, stärkt das Immunsystem, schüttet Glückshormone aus und kann noch viel mehr.

Das Gute dabei ist, dass diese Medizin auch völlig frei ist von Nebenwirkungen. Und je öfter und je länger man lacht, desto intensiver sind die heilsamen Effekte.