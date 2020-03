Die Sanierung und Erweiterung der Salzahalle in Bad Langensalza - im Bild ist Stefan Hammer von der ausführenden Rohbaufirma – ist die aktuell größte Investition des Landkreises, der dieses Jahr hier und anderswo fast 20 Millionen Euro verbauen will.

Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises: Sparkonzept war noch nie so ehrlich wie dieses Mal

Den Haushalt 2020 samt des dazugehörigen Konsolidierungskonzepts und des Finanzplans bis 2023 hat der Kreistag beschlossen. Nun muss das Landesverwaltungsamt sie genehmigen, auch die eingeplante Bedarfszuweisung von 13 Millionen Euro. Nach sachlicher Debatte passierten die Pläne den Kreistag nahezu unverändert. CDU und FW setzten sich mit dem Antrag durch, allen Kreistagsfraktionen künftig monatlich 650 Euro für hauptamtliches Personal zu bezahlen.

Das Haushaltssicherungskonzept bis 2023 fand mit 27 Ja-Stimmen bei acht Enthaltungen (CDU) eine Mehrheit. Karl-Josef Montag (FW) war der einzige, der es ablehnte, „da die Umsetzung ohnehin niemand interessiert.“ So sei es 2019 gewesen, so werde es auch in diesem Jahr sein.

Landrat: Sparkonzept in den letzten Jahren nicht befriedigend

Landrat Harald Zanker (SPD) räumte ein, dass das Sparkonzept in den letzten Jahren nicht befriedigend gewesen sei. Er betonte aber, dass es „noch nie so konkrete Vorschläge auf das Jahr bezogen“ enthalten habe wie diesmal. Das gelte etwa für den Personalabbau im Landratsamt, der präzise festgehalten sei. Schon im Herbst werde er weitere Einsparungen vorschlagen und das Papier fortschreiben. Unrealistische Posten, die einst im Konzept standen, seien gestrichen, wie etwa der Verkauf des Klinikums oder Ausschüttungen aus dessen Gewinnen.

350.000 Euro Zuwendungen werden nun ab 2021 jährlich aus dem Hufeland-Klinikum erwartet – vorausgesetzt, die Stadt Bad Langensalza stimmt dem zu. „Nehmen Sie mich beim Wort, dass alles, was in dem Konzept steht, die nächsten Jahre abgearbeitet wird“, sagte Zanker.

Der Landrat verwies wie mehrere andere Redner auf die noch laufende Organisationsuntersuchung im Landratsamt durch die Beraterfirma „Rödl & Partner“. Deren Sachverstand habe schon viele Erkenntnisse gebracht, die ins Konzept flossen. Und man verspreche sich weitere Sparhinweise. Zudem baue der Kreis trotz des Kredits für die Salza-Halle unterm Strich weiter Schulden und auch Fehlbeträge aus den Vorjahren ab. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibe gleich. Andere Kreise in Thüringen würden längst mehr von ihren Gemeinden nehmen als der Unstrut-Hainich-Kreis.

Klage über zusätzliche Aufgaben von Bund und Land

Erneut beklagte Zanker, dass der strukturschwache Kreis zusätzliche Aufgaben von Bund und Land bekomme, die nicht finanziert würden. Er poche weiter auf eine grundlegende Reform des Finanzausgleichs.

CDU-Fraktionschef Jonas Urbach fand im Haushalt kaum Einsparungen, „aber das geht wohl auch nicht so einfach.“ Man solle weiter prüfen, ob und wie Personal- und Sozialausgaben gesenkt werden könnten. Thema werden müsse dabei auch der hohe Krankenstand im Landratsamt. Positiv sei, dass der Kreis dank des Etats weiter investieren könne.

Die CDU beantragte mit den Freien Wählern erneut, über die Hälfte des Verfügungsfonds des Landrats – er enthält 50.000 Euro – im Kreisausschuss mitbestimmen zu dürfen. Dem stimmten 25 Abgeordnete zu, fünf lehnten ab. Abgelehnt wurde der FDP-Antrag, den Topf gleich um die Hälfte zu kürzen.

Umstrittener Antrag zu monatlichen Zahlungen an Fraktionen

Umstrittener war der CDU/FW-Antrag, den sieben Fraktionen ab 1. Juli monatlich je 650 Euro zu zahlen, damit sie einen Geschäftsführer einstellen können. 26.000 Euro wird den Kreis das in diesem Jahr kosten. Urbach begründete dies damit, dass die ehrenamtlichen Kreistagsabgeordneten entlastet werden sollen und ihre Arbeit auch professioneller würde.

SPD-Fraktionschefin Claudia Zanker entgegnete, dass man nicht einerseits ständig mehr Sparwillen fordern könne und gleichzeitig mehr Geld für die Kreistagsparteien ausgeben. SPD und Linke lehnten den Vorschlag ab. Zustimmung fand er bei CDU, AfD, Grünen und Teilen von FDP und FW.

Tino Gaßmann (Grüne) sagte, dass man die nötige Bedarfszuweisung „nicht schön reden“ dürfe. Das Sparkonzept sehe er nicht so negativ wie Montag. Schön sei, dass die Personalkosten im Kreis trotz steigender Tarife stabil bleiben sollen, die Schlüsselzuweisungen steigen und Investitionen möglich seien. Kritisch sehe er das Verfahren, dass der Haushalt in selber Sitzung eingebracht und beschlossen werde. Künftig müsse das getrennt erfolgen.

Marko Groß (FDP) kritisierte, dass nicht genügend Zeit gewesen sei, um alle Fragen zu klären. Er unterstütze darum den Grünen-Vorschlag. Zudem sehe die FDP keine größeren Sparanstrengungen im Etat als 2019.

Andreas Henning (SPD-Fraktion) hielt dagegen. Er verwies darauf, dass der Kreis dieses Jahr fast 20 Millionen Euro investieren wolle. Zudem baue man weiter Fehlbeträge aus den Vorjahren ab und auch der Kassenkredit, den der Kreis dauerhaft beanspruche, sei stark gesunken. Henning beantragte namentliche Abstimmung zum Haushalt. Der fand eine Mehrheit mit 19 Stimmen vor allem von SPD, Linken und FW. Zwölf Abgeordnete (vor allem CDU und Grüne) enthielten sich, sieben (vor allem AfD) stimmten mit nein.