Lange Nacht der Hausmusik in Mühlhausen

Mühlhausen. Quer durch den musikalischen Gemüsegarten der Werke von Johann Sebastian Bach geht es am 31. März in Mühlhausen. Zur Langen Nacht der Hausmusik laden ein:

Erst vor wenigen Tagen feierte Mühlhausen den 338. Geburtstag des großen deutschen Komponisten sowie Orgel- und Klaviervirtuosen Johann Sebastian Bach. Ihm gewidmet wird auch die Lange Nacht der Hausmusik am 31. März.

Los geht es ab 17 Uhr im Gemeindehaus St. Petri-Margarethen. Hier spielt der Blockflötenkreis Mühlhausen Tänze und Volkslieder zum Mitsingen. Ab 18 Uhr wird in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde „Kunterbunt“ musiziert. Ebenfalls ab 18 Uhr, aber auch ab 19 Uhr, geht es in der Katholischen Pfarrkirche St. Josef quer durch den Gemüsegarten mit Blechbläsersextett und Orgel.

Im Gemeindehaus der St. Petri-Margarethen sind an diesem Abend ab 18.30 Uhr der Musizierkreis „Dr. Franz Zeilinger“ zu Gast. Für 20 und 21 Uhr laden Schüler und Lehrer der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ in den Ständesaal im Lindenbühl ein. Ebenfalls zweimal zu erleben ist Stadtorganist Denny Ph. Wilke am Flügel in der Rathaushalle um 20 und 21 Uhr.

QuaTriJazz gibt es um 20 und um 21 Uhr in der Buchhandlung C. Strecker. Eine weitere Abordnung an Schülern und Lehrern der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ werden die Besucherinnen und Besucher mit ihrer Musik um 20 und um 21 Uhr in der Stadtbibliothek erreichen.

Gegen 22 Uhr klingt die „Lange Nacht der Hausmusik“ mit der Jazzband der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ aus. Dann groovt und swingt die Jazzband der Kreismusikschule in kleiner Besatzung in der Stadtbibliothek (Jakobikirche). Mit den Instrumenten Saxophon, Akkordeon, Klavier, Gitarre, Drumset und Kontrabass „übersetzt“ sie bekannte Themen von Johann Sebastian Bach in die Tonsprache des Jazz.