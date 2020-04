Leere Regale auch in der Thüringer Kunst

Ein junger Bäckergeselle mit weißer Arbeitskleidung und Kopfbedeckung sowie blauer Schürze sitzt nachdenklich und in sich gekehrt in einer spartanisch wirkenden Backstube mit einem leeren Regal. Oswald Baer schuf sein Gemälde „Bäckerjunge“ im Jahr 1931.

Bei dem Bild handelt es sich um ein großartiges Beispiel für die Malerei der sogenannten neuen Sachlichkeit der 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Oswald Baer – ein Zeitgenosse von Otto Dix – wurde seit 1927 in Weimar an der staatlichen Hochschule für Bildende Kunst auch bei Walther Klemm ausgebildet und war später sogar dessen Meisterschüler. Er starb bereits 1941 im Alter von nicht einmal 35 Jahren an einem Herzinfarkt.

Jeden Tag stellen die Mühlhäuser Museen während der Schließzeit wegen der Corona-Pandemie ein Objekt aus ihrem Bestand vor. Online zu sehen unter: www.mhl-museen.de.