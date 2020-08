Leseherbst beginnt in Mühlhausen

Am 10. September beginnt der Leseherbst in Mühlhausen.

Die Buchhandlung Strecker läutet den Leseherbst ein. Am 10. September, um 19.30 Uhr, wird Autorin Sophia Mott im Gemeindehaus der Petrikirche aus ihrem Buch „Mein Engel, mein alles, mein Ich“ lesen und die Hörer mitnehmen zum großen Komponisten Beethoven, seiner romantischen Seite und den Frauen in dessen Leben. Eintritt: 10 Euro.

Am 15. September wird Sandra Lüpkes aus dem Gesellschaftsroman „Die Schule am Meer“ lesen. Sie entführt in das Jahr 1925 auf die Insel Juist und berichtet von einer Lehrergruppe, die ein besonderes Internat gründet. Beginn im Haus der Kirche am Kristanplatz 1 ist um 19.30 Uhr. Eintritt: 16 Euro.