Lesung im Garten des Hauses der Kirche in Mühlhausen

Für eine Lesung aus seinem Roman „Winterbienen“ kommt der mehrfach preisgekrönte Autor Norbert Scheuer nach Mühlhausen. Die Buchhandlung C. Strecker lädt dazu am Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, in den Garten des Hauses der Kirche am Kristanplatz ein.

Der Roman spielt im Januar 1944. Während über der Eifel britische und amerikanische Bomber kreisen, gerät der wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er verstrickt sich auch in Frauengeschichten.

„Da unsere Buchhandlung in der aktuellen Lage viel zu wenig Platz bietet, haben wir mit dem Garten des Hauses der Kirche am Kristanplatz einen wunderbaren alternativen Veranstaltungsort gefunden. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Saal statt“, erklärt Heike Strecker. Die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln würden eingehalten und ein entsprechendes Hygienekonzept liege vor.

Tickets sind für 15 Euro in der Buchhandlung C. Strecker erhältlich. Die Plätze sind begrenzt. Reservierungen unter Telefon: 03601/40 55 60 oder per E-Mail: an c-strecker@web.de.