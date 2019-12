Lichterfahrt der alten Maschinen

Die Lichterketten brennen, die Motoren knattern. Einige Fahrer treten schon aufs Gaspedal, als plötzlich die Musik verstummt. Der Generator ist ausgefallen, somit hat die Musikanlage keinen Strom. Das merken die Menschen nicht, die in Mülverstedt zum Parkplatz an der alten LPG gekommen sind und Fotos schießen. Eine Viertelstunde später aber dudeln bereits wieder sanfte Weihnachtsklänge aus den Musikboxen.

Die erste Lichterfahrt der Traktor- und Oldtimerfreunde am Samstag beginnt daher mit einer kleinen Verspätung. Einen Kilometer entfernt in Weberstedt warten schon etliche Schaulustige an der Straße. Als die blinkende und glitzernde Kolonne mit 19 Fahrzeugen den Horizont erleuchtet, geht ein Raunen durch die Menge. Das Staunen wird noch größer, als sie den Ort erreicht. Vornweg schreitet ein achtköpfiger Trupp, der Glühwein verkauft. Ein warmes Getränk wünscht sich da bereits sicher auch so mancher Fahrer. Viele alte Maschinen haben keine Heizung.

Wer sagt, dass nur Nordmanntannen mit Lichtern geschmückt werden können? Traktorenparade im Weihnachts-Look. Foto: Sabine Spitzer

Einige Fahrer sind ganz der Kälte ausgeliefert auf ihren offenen Traktoren. Auch Andreas Trippe pfeift der Wind um die Ohren. Er sitzt im Weihnachtsmannkostüm auf einem alten Pferdeschlitten, der von einem russischen Kraz auf dem Anhänger gezogen wird. Zipfelmützen sieht man überall in der Kolonne. Der 16-jährige Jonas Genzel hat eine auf seinen Mopedhelm gebastelt. Er ist mit der MTS-Brigade Körner zum Umzug gekommen und rollt mit seiner Simson durch die Straßen.

Überall wo die Kolonne auftaucht, winken die Menschen. Jürgen Preising knipst begeistert Fotos. Die will der 66-jährige Weberstedter seinen Enkeln zeigen, wenn sie Weihnachten zu Besuch kommen.

Die tuckert nach der Runde in Weberstedt wieder zurück nach Mülverstedt, wo der Multicar mit Erbsensuppe gefüllter Gulaschkanone mit Manneskraft angeschoben werden muss. Die Batterie hat schlapp gemacht, denn über die wird auch der Glühwein erwärmt. Das Geld vom Verkauf soll der Vereinsarbeit zugute kommen.

Ein Riesending im Lichterglanz. 19 Fahrzeuge rollten durch Weberstedt und Mülverstedt. Foto: Sabine Spitzer

Auf dem Parkplatz gegenüber der Gemeindeschenke endet in Mülverstedt die Lichterfahrt. Mehr als hundert Leute sind gekommen, um die Premiere ausklingen zu lassen. Weihnachtsmann Trippe verteilt die letzten Geschenke. „Für das erste Mal hat alles gut geklappt“, sagt David Beck, Chef der Traktoren- und Oldtimerfreunde. Er hält seine zehn Monate alte Tochter Marieke im Arm, die bei der Fahrt in der Babyschale neben ihm im Zugtraktor ZT mitgefahren ist. „Auch in den engen Gassen gab es keine Probleme“, freut er sich, dass niemand die Strecke zugeparkt hat. „Dafür will ich den Weberstedtern und Mülverstedtern danken“, sagt er. Damit sich das aufwendige Schmücken der Fahrzeuge gelohnt hat, will der Verein dieser Tage spontan noch andere Orte im Umkreis ansteuern, um dort eine Runde zu drehen.

Für 2020 haben die Mitglieder der Traktor- und Oldtimerfreunde noch keine großen Pläne. Denn mit dem Traktortreffen, das im September schon das zweite war, setzen sie ein Jahr aus.

Mülverstedt: Die Traktor- und Oldtimerfreunde bei ihrer erster Lichterfahrt am 21. Dezember. Foto: Sabine Spitzer

Für den vierjährigen Carlo aus Menteroda war die Lichterfahrt wie Weihnachten. Dass er mitfahren durfte, freut seine Mutter Christin Brehm, die den Jungen im Multicar fest auf dem Schoss fest. Das Gefährt gehört ihrem Arbeitskollegen, der sie mitgenommen hat.