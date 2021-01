Lina ist das Neujahrsbaby 2021 im Unstrut-Hainich-Kreis

Schläft friedlich: Lina Huschenbeth ist das erste Kind, das im Jahr 2021 am Hufeland-Klinikum Mühlhausen geboren wurde. Mit ihren Eltern wird sie in Effelder (Eichsfeld) leben.

Unstrut-Hainich-Kreis Neujahrstag verläuft ruhig auf der Geburtsstation. Am 2. und 3. Januar kommen dann fünf Neugeborene zur Welt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Neujahrsbaby im Unstrut-Hainich-Kreis heißt Lina. Das Mädchen kam am Samstag, 2. Januar, 5.32 Uhr, auf der Entbindungsstation des Mühlhäuser Hufeland-Klinikums kerngesund zur Welt. Bei der Geburt wog die Kleine 2990 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Vater David und Mutter Angelique Huschenbeth sind vor allem froh, dass die kleine Lina gesund zur Welt gekommen ist. Und auch über das Geburtsdatum freuen sich die beiden Eltern. Denn eine Geburt an Neujahr hätte bedeutet, dass Lina in Zukunft sämtliche Neujahrsfeiern in der Familie hätte austragen müssen. „Natürlich geht die Gesundheit immer vor. Hätten wir uns das Datum aber aussuchen können, wäre es nicht der 1. Januar geworden“, sagt David Huschenbeth. Und Lina sah das offensichtlich genauso.

Zwar ist Lina in Mühlhausen geboren, zu Hause wird sie allerdings im Eichsfeld sein. Die Familie kommt aus Effelder und hatte sich bewusst für eine Geburt im Hufeland-Klinikum entschieden.

Und während es am Neujahrstag auf der Entbindungsstation ruhig zuging, hatten Ärzte, Hebammen und Schwestern am 2. und 3. Januar gut zu tun: Auf Lina folgen am Samstag noch Lio und Ida, bis Sonntagmittag Lieselotte und Arne.