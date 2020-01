Lösung für Feuerwehr-Untersuchung im Unstrut-Hainich-Kreis

Für die Tauglichkeitsuntersuchungen der freiwilligen Feuerwehrleute im Unstrut-Hainich-Kreis zeichnet sich eine Lösung ab. Das Landratsamt habe sich in den vergangenen Tagen um praktikable und dauerhafte Alternativen bemüht und Lösungen gefunden, teilen Landrat Harald Zanker (SPD) und Kreisbrandinspektor Florian Krieg in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitagnachmittag mit.

Das bisher beauftragte Arbeitsschutzbüro aus Altengottern hatte angekündigt, die Untersuchungen nicht mehr für den Landkreis durchführen zu wollen. Hintergrund ist ein Streit des Firmenchef mit der Kreisverwaltung in einer anderen Sache (diese Zeitung am 23. Januar).

Doch die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind notwendig, um die Tauglichkeit der Einsatzkräfte zum Tragen der schweren Atemschutzgeräte nachzuweisen.

Das Landratsamt habe deshalb Kontakt zu anderen Anbietern aufgenommen. Auch hätten sich im Landkreis ansässige Arbeitsmediziner selbst gemeldet und ihre Unterstützung angeboten, heißt es in der Mitteilung. Das Landratsamt sei für diese Angebote dankbar und werde in den kommenden Tagen eine Koordinierungs- und Vermittlerrolle einnehmen, damit der entstandene Rückstand an notwendigen Untersuchungen zeitnah abgebaut werden könne.

Ein Hauptaugenmerk liege bei der künftigen Planung auch auf den Terminen, die für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute günstig sind. Kurzfristig sei beispielsweise ein Termin an einem Samstag im Februar organisiert worden, an dem ein Unternehmen die Untersuchungen in den Räumen des Fachdienstes Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst anbieten werde. Es bestehe die Option auf weitere Termine, so das Landratsamt.

Man sei optimistisch, dass mit diesen Möglichkeiten auch langfristig die Tauglichkeitsuntersuchungen im Unstrut-Hainich-Kreis sichergestellt werden könne. Die Gemeinden und ihre Feuerwehren hätten mit den Arbeitsmedizinern dann verlässliche Partner.