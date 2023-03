Lottomittel für Feuerwehrverband und ein Vortrag über Hexen in Mühlhausen

Von Kunstbesprechung bis zur Hexenverfolgung: Das ist in den kommenden Tagen los im Unstrut-Hainich-Kreis.

Lottomittel für neu aufgestellten Feuerwehrverband

Im Auftrag des Thüringer Innenministers übergab Landrat Harald Zanker (SPD) jetzt einen Lottomittelbescheid in Höhe von 2990 Euro an den Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Unstrut-Hainich-Kreis. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, soll damit die Arbeit des neu gewählten Vorstandes unterstützt werden.

Führung durch das Thüringer Apothekenmuseum

Zu einer Führung durch das Thüringer Apothekenmuseum in Bad Langensalza lädt am kommenden Sonntag, 26. März, um 11 Uhr Museumsleiter Stefan Schuchardt ein. In acht Räumen können Besucher verschiedene Arbeitsbereiche einer alten Apotheke entdecken. Die Führung ist kostenlos.

Künstlerin bespricht in Bad Langensalza ihre Gemälde

Zur Besprechung ihrer Kunstwerke lädt die Bad Langensalzaer Künstlerin Elisabeth Weidemann am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr in das Stadtmuseum der Kur- und Rosenstadt ein. Sie geht in den Dialog und erklärt, was hinter ihren Gemälden steckt. Es ist die letzte Gelegenheit, die Ausstellung mit dem Titel „Ex Libris“ der 90-Jährigen zu besuchen. Der Eintritt ins Stadtmuseum und zur Besprechung kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro.

Vortrag zur Hexenverfolgung im mittelalterlichen Mühlhausen

Zu einem Vortrag lädt der VdK Ortsverband Mühlhausen am Mittwoch, 29. März, um 15 Uhr ein. Wie es in einer Mitteilung von Christian Fliegner heißt, findet die Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen statt. Stadtführerin Sylvia Niedzielski berichtet von Hexen und Hexenverfolgung im mittelalterlichen Mühlhausen.