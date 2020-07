Mühlhausen. Auftakt für Konzertreihe am Pflegeheim am Flachswasser. Besondere Überraschung für 87-jährige Jubilarin.

Luftwaffenmusikkorps spielt für Mühlhäuser Senioren

Für ein wenig Abwechslung sorgten am Montagmorgen vier Soldaten der Bundeswehr bei den Bewohnern des Pflegeheims am Flachswasser in Mühlhausen. Das Saxofon-Quartett des Erfurter Luftwaffenmusikkorps überraschte die Senioren mit Jazz-Klassikern, Walzern und auch ein bisschen Volksmusik, die sie vor der Heimtüre darboten. Der Auftritt war Auftakt einer kleinen Konzertreihe, die von dieser Zeitung organisiert wird.

Corona-bedingt dürfen die Konzerte nicht länger als eine halbe Stunde dauern und nur unter freien Himmel stattfinden – trotzdem zur Freude der Heimbewohner. Sie durften das Haus wegen der Corona-Ansteckungsgefahr über Wochen nicht verlassen, und erst seit Kurzem ist wieder Besuch erlaubt. „Wir spielen nur ein paar Stücke, aber das reicht sicher, um die Bewohner der Altenheime einmal auf andere Gedanken zu bringen“, sagt der Leiter des Quartetts, Lukasz Goldner. Am Montagvormittag stand noch ein weiteres Mühlhäuser Altenheim in der Gartenstraße auf dem Tourplan – in den kommenden Tagen spielt das Saxofon-Quartett für insgesamt acht Pflegeheime in ganz Thüringen.

Auftakt in Mühlhausen war kein Zufall

Dass die Konzertreihe in Mühlhausen startete, war nicht ganz zufällig. Denn für Bariton-Saxofonist Enrico Heinke war es gewissermaßen ein Heimspiel. Als er davon hörte, dass die erste Tour seines Quartetts nach dem Corona-Lockdown durch Thüringer Altenheime führen sollte, bat der Altengotterner bei seinem Chef darum, auch am Flachswasser Halt zu machen. Denn dort lebt seit einem Jahr seine Oma, die sich am Montag besonders über die Musikeinlage ihres Enkels freute. Eines der Ständchen widmete das Quartett nur der 87-Jährigen, denn Ursula Zinn feierte an diesem Tag ihren Geburtstag. „Das war aber wirklich Zufall“, sagt Enrico Heinke.

Lukasz Goldner, Rocky Wolf, Fabio Siegemund und Enrico Heinke (von rechts) musizieren für Mühlhäuser Senioren. Foto: Susan Voigt

Stolz ist Ursula Zinn darauf, dass ihr Enkel sein Hobby zum Beruf machen konnte. Sie trug maßgeblich dazu bei, erzählt Enrico Heinke. Denn das erste Instrument bekam er als 14-Jähriger von seiner Oma. Musik bedeute der 87-Jährigen bis heute viel. „So ein Geburtstagsgeschenk bekommt nicht jeder“, sagt sie.

Erster Auftritt nach vier Monaten Zwangspause

Auch für die vier Musiker war der Auftritt in Mühlhausen ein besonderer. „Es ist der erste nach vier Monaten Zwangspause“, sagt Lukasz Goldner. Normalerweise spielen die Saxofonisten in einem 50-köpfigen Orchester zu verschiedensten Anlässen. Doch während des Corona-Lockdowns durften sie nicht einmal als Quartett üben. „Monatelang konnten wir nur alleine proben“, erzählt Tenor-Saxofonist Fabio Siegemund.

Dass die ersten Konzerte nun vor Bewohnern von Pflegeheimen stattfinden, ist den Soldaten eine Herzensangelegenheit. „Die alten Menschen haben die strengen Corona-Maßnahmen wohl am härtesten getroffen. Da haben sie sich ein wenig Abwechslung wirklich verdient“, so Siegemund weiter.

Bereits in den vergangenen Wochen versuchte das Team des Pflegeheims immer wieder, die Senioren auf andere Gedanken zu bringen, berichtet Leiterin Ina Begau. „Wir haben schon öfter Musikvereine und Spielmannszüge zu uns eingeladen“, berichtet sie. Nach dem Auftritt am Montag muss sie aber zugeben: „Das war schon etwas besonderes.“