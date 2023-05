Männertag im Unstrut-Hainich-Kreis: Eine Region macht sich auf in die Natur

Unstrut-Hainich-Kreis. Egal ob als Männer- oder Frauengruppe oder ganz in Familie: Der Unstrut-Hainich-Kreis war am Donnerstag unterwegs. Und wir waren an einigen Stationen mit dabei.

Der Unstrut-Hainich-Kreis ging wandern am Himmelfahrtstag, dem Männertag. Die Verpflegung im Rucksack und in der Hand – eine Gruppe junger Leute, die nahe Oberdorla unterwegs war, schob selbst den Grill.

Himmelfahrts-Gottesdienst wurde im Unstrut-Hainich-Kreis zumeist im Freien gefeiert -- so wie hier am Kainsprung bei Oberdorla. Dort gestaltete Pfarrerin Sylke Klingner den Gottesdienst. Der Heimat- und Trachtenverein übernahm die Versorgung. Foto: Claudia Bachmann

Himmelfahrts-Gottesdienst wurde im Unstrut-Hainich-Kreis zumeist im Freien gefeiert – so wie in Volkenroda an der Eiche oder in Mühlhausen im Garten am Haus der Kirche – und auch am Kainsprung, der Erdfallquelle am Rande von Oberdorla.

Dort gestaltete Pfarrerin Sylke Klingner den Gottesdienst. Der Heimat- und Trachtenverein übernahm die Versorgung. Klingner sprach davon, dass die, die selbst den Segen erhalten haben, auch zu Segen für andere werden sollten. Zugleich gestand sie: Keines der Feste im kirchlichen Jahreslauf ist den Menschen so fremd geblieben wie die Himmelfahrt.

In Bad Langensalza kann man in die Luft gehen

Mit Motor- und Segelfliegerrundflügen über die Kurstadt lockte der Bad Langensalzaer Luftsportverein am Himmelfahrtstag. „Wir möchten unseren Gästen zeigen, was wir im Verein tun. Vielleicht gelingt es, den Nachwuchs für den Luftsport zu begeistern. Da haben wir Probleme“, sagt Thomas Reinz. Er ist der Vorsitzende des Flugsportvereins.

Wenige Meter weiter zeigen die Modellflieger-Piloten ihr Können. Andreas Kästner vom Modellflugclub organisiert das Treffen der Modellflieger mit seinem 53-köpfigen Verein seit Jahren. Mit gut 600 Kilometer die weiteste Anreise hatten Modellfliegerpiloten aus Holland.

Party nach dem Gottesdienst an der Eiche

Party wurde Donnerstag in Volkenroda gemacht. Nach Festgottesdienst an der Eiche und Posaunen-Platzkonzert zog es die Menschenmassen an die Gulaschkanone der Körnerschen Feuerwehr. „Wir haben Erbsensuppe – wie in jedem Jahr“, sagt Jan Kleidon. Weil in den letzten Jahren die Suppe stets zügig vergriffen war, habe man nun 150 Liter Erbsensuppe gekocht.

Körners Feuerwehr hatte Erbsensuppe gekocht. Foto: Daniel Volkmann

Schwein am Spieß, dazu Fassbier und Partyschlager gab es gegenüber der Schenke in Volkenroda. Seit Jahren kümmert sich die Körnersche Landwirtschaft um die Organisation. „Wir freuen uns über den guten Zuspruch. Das auf die Beine zu stellen, das ist schon ein großer Aufwand“, sagt Rüdiger Meyer von der Landwirtschaft Körner.

Unterwegs waren die Gruppen – Männer, Frauen, Familien – auch im Hainich. Wer am Langulaer Schildchen vorbeikam, der konnte Rast machen. Die Feuerwehr Langula kümmerte sich darum. Langulas Vereine wechseln sich jedes Jahr mit dieser Aufgabe ab. Ungeachtet dessen, wer die Versorgung übernimmt: Das Schildchen ist gut besucht. In Unstruttals Ortsteil Lengefeld hatte der Kirmesverein seine Mitglieder zum Vatertag eingeladen. Auf dem Festplatz wurde bei Sonnenschein mit Hüpfburg, Blasmusik und Bier und Bratwurst gefeiert. Das Besondere: Das Ganze war als Familienfest angelegt. In den vergangenen Monaten hatten die Vereinsmitglieder ehrenamtlich den Festplatz und die dazugehörigen Räume aufwendig saniert und als Partyraum hergerichtet. Das Areal gehört der Gemeinde und wurde an den Verein verpachtet. Hier können künftig neben Vereinsfeiern auch private Feste ausgerichtet werden.