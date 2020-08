Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Malwettbewerb zum Mühlhäuser Freibad

Der achte Mal- und Bastelwettbewerb der Mühlhäuser Kindertagesstätten wird von 2020 ins Jahr 2021 verlegt. Dann soll einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge das neue Freibad am Schwanenteich das Thema vorgeben. „Weil die Kindergärten über Wochen geschlossen oder im Notbetreuungsmodus waren, wurde der Wettbewerb auf das kommende Jahr verschoben“, heißt es aus dem Rathaus.

Auch in diesem Jahr hatte es in dem Mal- und Bastelwettbewerb um das Freibad gehen sollen. Es seien sogar einige Arbeiten bei der Stadtverwaltung abgegeben worden. Die kleinen Künstler seien mit einem Dankeschön überrascht worden. So brachten die Mädchen und Jungen der Katholischen Kindertagesstätte „St. Josef“ am Blobach kürzlich ihr selbst entworfenes und gebasteltes Modell eines Freizeitzentrums am Schwanenteich ins Rathaus.

2021 können die Kindergärten weitere kreative Werke rund um das nach langer Schließung wieder öffnende Freibad einreichen. Die Eröffnung des Bades ist für Ende August geplant. Dann soll es für die Nutzer Sonderkonditionen geben.