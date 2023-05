Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs an der Popperöder Quelle in Mühlhausen.

Mann springt von Balkon in die Popperöder Quelle in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein Mann ist in Mühlhausen vom Balkon eines unter Denkmalschutz stehenden Brunnenhauses gesprungen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

Eine männliche Person ist am 18. Mai in Mühlhausen auf den Balkon des historischen, unter Denkmalschutz stehenden Brunnenhauses geklettert und von dort in die Popperöder Quelle gesprungen. Laut Polizei hat die Stadt Mühlhausen dieses strafbare Verhalten angezeigt. Die Mühlhäuser Polizei ermittele wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

Bei der Tat seien zahlreiche Personen an der Quelle anwesend gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall gefilmt haben und den Täter oder die begleitende Personengruppe identifizieren können. Hinweise werden unter Telefon: 03601 / 4510 entgegengenommen.

