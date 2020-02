Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Markt mit regionalen Produkten

Der 17. Schlemmermarkt in Kirchheilingen findet am 28. Februar statt. Zum ersten Mal seit es den Markt gibt, ist auch der Erdbeerhof Gebesee mit einem Stand dabei. Das teilte der Veranstalter, die Landfleischerei Kirchheilingen mit. Im alten Speicher und in der Landfactur können Besucher von 12 bis 19 Uhr regionale Köstlichkeiten probieren. Auch zum ersten Mal präsentiert sich die Faden-Family, ebenfalls ein Geschäft aus Burgtonna. Es bietet handgefertigte Kleidungsstücke und Taschen an.

Aber auch große regionale Unternehmen, wie Hainich-Konserven beteiligen sich seit vielen Jahren wieder am Schlemmermarkt und bieten ihre bekannte Produkte, aber auch Neuheiten an. Ansonsten können verschiedene andere regionale Nahrungsmittel gekostet und gekauft werden. Das Angebot reicht von Fleischwaren aus eigener Tierhaltung, Obst und Gemüse bis zu Ingwerlikör über süße Backwaren und vielem mehr.

Die Organisatoren greifen mit ihrem Konzept „Regional is(s)t genial“ ein Thema auf, das so aktuell ist wie nie zuvor sei, sagt Janine Köhler von der Landfleischerei. Verbraucher interessierten sich zunehmend für Lebensmittel aus ihrer Region, da das Vertrauen in heimische Betriebe häufig größer sei.