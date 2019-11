Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martinsumzug in Mühlhausen lockt viele Besucher

Zum ökumenischen Martinsumzug am Montagabend in Mühlhausen kamen gut 450 Kinder, Eltern und Großeltern. Sie zogen von der Sankt-Martini-Kirche zu Sankt Josef. An der Spitze des mit Laternen beleuchteten Festzugs, ritt in diesem Jahr Nele Wingert aus Mühlhausen mit dem Schimmel „Faried Al Arab“. Die zehnjährige Schülerin war als Sankt Martin verkleidet. Auf der Bühne hinter der Martinikirche, zeigten die Martinigrundschüler zuvor die Geschichte des Heiligen Martin. In dieser geht es um den römischen Soldaten Martin, der von einem Bettler angesprochen wurde und daraufhin seinen Mantel in zwei teilt. Später sollte er Bischoff werden, dies lehnte er ab. Weil sich Martin immer wieder für arme und bedürftige einsetzt, wurde er erneut als Bischoff von Nordfrankreich vorgeschlagen. Er versteckte sich im Gänsestall, wo ihn das Federvieh durch lautes schnattern verriet. Danach war er bis zu seinem Lebensende Bischoff. Am Montagabend wurden an der Josef-Kirche 350 Hörnchen geteilt, sie wurden von einem Mühlhäuser Bäcker gebacken. „Das Teilen ist heute wichtiger denn je, die weltweite Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander“ sagte der Pfarrer Marc Pokoj. Gesammelt wurde zum Abschluss für eine Mädchenschule in Südafrika. „Wir haben erfahren, das die Mädchen auf dem Weg zur Schule weggefangen werden und nie wieder auftauchen“ das Geld dient zur Unterstützung einen Kleinbus anzuschaffen. So sollen die Mädchen sicher zur Schule und wieder zurück kommen“ so der Pfarrer.