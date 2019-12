Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mathe-Projekt für Kita-Kinder

Die Antwort der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises auf die durchwachsenen Ergebnisse der Pisa-Studie ist unter anderem ein Matheprojekt für Kinder im Kita-Alter. Dieses wurde am Donnerstag mit Mädchen und Jungen der Kitas Unstrutwichtel und Uferknirpse durchgeführt. Angehende Erzieher im dritten Ausbildungsjahr entwarfen ein Stationenspiel, bei dem sich die Knirpse unter anderem im Sortieren, Klassifizieren und Messen ausprobieren konnten und sich geometrischen Formen, Zahlen und Mustern widmeten. In spielerischer Art haben sich die Kinder mit den gestellten Aufgaben auseinandergesetzt, meist konzentriert. Einige schneller, andere mit Problemen, wie Berufsschullehrerin Ulrike Engert resümierte. Die Berufsschüler wiederum hätten am praktischen Beispiel gelernt, wie sie auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder eingehen mussten, damit diese zum Ziel gelangen.