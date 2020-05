Auf dem Gelände eines Gartenmarkts in Schönstedt brach am Montagmorgen ein Feuer aus. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Schönstedt. In einer Schönstedter Gärtnerei kam es am Montagmorgen zu einem Brand. Die Bundesstraße 247 musste voll gesperrt werden.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Schönstedter Gärtnerei

Mehrere hunderttausend Euro Schaden verursachte ein Brand am Montag, kurz vor 7 Uhr, in einer Gärtnerei in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt an einem Heizwerk für das Feuer verantwortlich war.

Wie die Polizei mitteilt, wurde durch die Flammen auch ein Gewächshaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesstraße 247 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst voll, später halbseitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz der Feuerwehren Bad Langensalza, Großengottern, Schönstedt und Alterstedt zog sich über mehrere Stunden hin, da es schwierig war, an den Brandherd heranzukommen. Wie Bad Langensalzas Stadtbrandmeister Steven Dierbach berichtete, hatte sich ein Bunker mit Spähnen und Häckselgut entzündet. Wegen des starken Rauches musste das Dach aufgeschnitten werden. Hinzu kam, dass das Löschwasser über eine lange Strecke herangepumpt werden musste.

