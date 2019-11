Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Millionenloch im Bad Langensalzaer Etat

Schwierig wird die Aufstellung des Haushalts 2020 in Bad Langensalza. Er soll nun im Dezember in den Stadtrat eingebracht und im Januar in den Ausschüssen öffentlich diskutiert werden. Die Debatte war eigentlich schon für November vorgesehen. Aber noch immer klaffe im Etat-Entwurf eine Lücke von 1,8 Millionen Euro zwischen Einnahmen und Ausgaben, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Stadtrat. Nun müsse die Verwaltung versuchen, dieses Defizit zu schließen.

Nach drei finanziell guten Jahren tritt ein, was Anfang 2019 von der scheidenden Kämmerin prognostiziert worden war: Mindestens zwei schwierige Jahre und ein Defizit von 1,6 Millionen Euro hatte Marie-Luise Steube vorhergesagt.