Mini-Kunstmarkt im Mühlhäuser Biocafé

In diesem Jahr fällt der für das dritte Adventswochenende geplante Kunstmarkt im Haus der Kirche aus, erklärt Organisatorin Petra Schneider. Nun hat sie in ihrem Biocafé in der Ratsstraße eine kleine Ausstellung vorbereitet mit Waren, die sie sonst an ihrem Stand angeboten hätte. Es ist wie eine kleine Reise ins Kunsthandwerk: Porzellan und Keramik von Rügen, Filz aus dem Harz, Kunst aus Nepal und Indien dazu Gestecke und Basteleien sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. „Ich will einfach zeigen, dass ich noch da bin“, sagt Petra Schneider angesichts der Auswirkungen im Corona-Jahr. Montags bis donnerstags von 10 bis 13.30 Uhr kann man sich bei ihr nach einer netten Kleinigkeit für die Weihnachtszeit umsehen, aber nur zwei Menschen dürfen gleichzeitig in das Café.