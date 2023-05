Das Anwassern ist eine traditionelle Veranstaltung in Bad Tennstedt. 2019 wurde dabei das neue Kneipp-Becken eingeweiht.

Mit Anwassern wird in Bad Tennstedt die Kneipp-Saison eröffnet

Bad Tennstedt. Das Anwassern ist in Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis Tradition. Der Bürgermeister lädt am Nachmittag des 5. Mai zum gemeinsamen Wassertreten in den Kurpark ein.

Mit dem Anwassern wird in Bad Tennstedt die Kneipp-Saison eröffnet. Der Bürgermeister Jens Weimann (CDU) lädt am Freitag, 5. Mai, ab 15 Uhr, zum Wassertreten in den Kurpark ein. Damit beginnt zugleich der Bad Tennstedter Veranstaltungssommer.

Die Mitarbeiter der Tourist-Informationen haben zum Anwassern ein buntes Programm organisiert. So wird der Kneipp-Verein über die medizinische Lehre informieren, die auf den Pfarrer Sebastian Kneipp zurückgeht. Er entdeckte vor rund 170 Jahren unter anderem die heilsame Wirkung von Wasseranwendungen.

Das Tretbecken in Bad Tennstedt ist ein ganz besonderes in Thüringen, denn es wird aus der im Jahr 1811 entdeckten Schwefelquelle gespeist. Dieser Quelle verdankt die Stadt auch ihren Kurstatus.

Es gibt am 5. Mai einen Bastelstand sowie Verkostungen regionaler Spezialitäten. Auch verschiedene Bewegungs- und Entspannungsangebote werden angeboten. Unter anderem startet 16 Uhr eine geführte Nordic-Walking-Tour.

Das Programm wird bereichert von Kindern der Kita „Haus Sonnenschein“ und dem Bad Tennstedter Frauenchor. Zudem spielt ab 18 Uhr der Musikverein zum Frühlingskonzert im Kurpark auf.