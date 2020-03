Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Lehrer in direktem Kontakt

Mit einem Wochenend-Kraftakt hat die Mühlhäuser Werbeagentur „5 Finken“ einen virtuellen Klassenraum geschaffen. Ein Projekt, das mit Ankündigung der Schulschließung am 13. März entstand und das helfen soll, dass Lehrer und Schüler in den kommenden Wochen in direktem Kontakt bleiben können. Denn nach einem Erlass des Landesverwaltungsamtes bleiben in Thüringen die Schulen – vorläufig – bis zum 19. April geschlossen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Schüler sollen in diesen Wochen selbstständig lernen, verließen am 16. März die Schule mit einem Packen Aufgaben unterm Arm, halten seitdem mit den Lehrern – höchstens -- über Messenger, Mail und Telefon Kontakt. Zwei Schulen aus dem Landkreis können sich einen anderen Weg vorstellen, eine Grundschule und ein Gymnasium. Sie ließen sich von 5-Finken-Mitgesellschafter Toni Trabert das virtuelle Klassenzimmer auf „www.lehrer-onlinevideo.de“ vorstellen. Das macht es möglich, dass der Lehrer noch einmal oder neu – wie im Frontalunterricht – Stoff erklären kann, Schüler können interagieren, Fragen stellen, sie können aber, wenn sie die Kamera eingeschaltet haben, auch selbst Referate und Vorträge halten. Für das Smartphone wurde laut Trabert eine App entwickelt. Auch wenn Trabert das Programm für alle Altersgruppen für geeignet hält, seien die Hauptzielgruppe vorerst die Abgangsklassen, also jene Schüler, die direkt vor den Prüfungen stehen. „Für sie ist es jetzt die wichtigste Zeit zum Lernen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, sagt Trabert. Die Arbeit mit diesem Programm käme ohne Datenspeicherung aus. „Von dem, der den Chatroom betritt, haben wir nichts weiter als die IP-Adresse.“ Wie man das Portal erweitern kann, dazu gibt es bereits konkrete Ideen: Die Aufzeichnungen soll abrufbar werden; das vom Lehrer Erklärte auf einem Streaming-Portal hinterlegt werden.