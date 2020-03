Um den Menschen währende der Corona-Krise Mut zu machen, spielten Musiker im Landkreis am Sonntagabend um 18 Uhr an Fenstern, Balkonen und auf Terrassen. Susann Lutze und Schwiegermutter Marianne spielen in Grabe.

Grabe. Bei offenem Fenster in der Wohnstube oder auf der Terrasse hinterm Haus. Am Sonntag verbündeten sich Dutzende Musiker im Unstrut-Hainich-Kreis.

Mit Götterfunken gegen den Virus: Musiker spenden Hoffnung

Bei offenem Fenster in der Wohnstube oder auf der Terrasse hinterm Haus. Am Sonntagabend verbündeten sich Dutzende Musiker im Landkreis, um das Lied „Freude schöner Götterfunke“ anzustimmen. Susann Lutze auf der Violine wird mit kräftiger Stimme von Schwiegermutter Marianne in der Wohnstube in Grabe begleitet (Bild links). Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Sanda und Ingo Herold lauschten ihrer Nachbarin Theresa Käppler am Fenster. Die junge Musikerin sitzt auf ihrer Terrasse hinterm Haus. „Wir Musiker möchten unseren Zuhörern mit Beethovens Ode an die Freude etwas Hoffnung in einer außergewöhnlichen Zeit schenken“ sagt Sängerin Theresa Käppler.