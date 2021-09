Mit Lkw kollidiert: Zwei Kinder in Mühlhausen verletzt

Mühlhausen. Zwei Kinder sind in Mühlhausen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Lkw hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet.

Zwei Kinder kamen am Vormittag in Mühlhausen nach einem Unfall ins Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei saßen die beiden im Auto ihrer Mutter. Die 28-Jährige war mit ihrem Caddy auf der Bundesstraße 249 stadtauswärts in Richtung Bad Langensalza unterwegs. An der Einmündung zur Martinistraße kollidierte der Vorfahrt berechtigte Caddy mit einem Lkw, dessen 58-jähriger Fahrer von der Martinistraße nach rechts auf die Bundesstraße abbog.

Die beiden Kinder, 5 Jahre und 6 Monate alt, wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.