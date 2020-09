Unbekannte haben vom Schulhof des Gymnasiums in der Feldstraße in Mühlhausen am Donnerstag ein Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand das Rad, gesichert mit einem Drahtseilschloss, am Fahrradständer.

Der oder die Diebe bauten das Vorderrad aus und nahmen das Fahrrad mit. Dabei handelt es sich um ein orangefarbenes Bull Sharptail. Hinweise unter Telefon: 03601/4510.