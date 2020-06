Mühlhausen. Ein einem Schreiben aus Mühlhausen wird an die Regierung appelliert, alle Kindern wieder den täglichen Kindergarten-Besuch zu ermöglichen.

Mühlhausen: Regelbetrieb in Kitas gefordert

Aus Mühlhausen kommt die Forderung, den Regelbetrieb in den Kindertagesstätten so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), die Träger der Mühlhäuser Kindergärten, der Vorsitzende des Kita-Ausschusses Volker Bade und der Stadtelternsprecher Jens Reidat haben sich mit einem gemeinsamen Schreiben an die Landesregierung gewandt.

