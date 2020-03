Mühlhäuser retten Kröten von der Landstraße

Die Dämmerung war kurz, jetzt ist es richtig dunkel. Acht Grad zeigt das Thermometer. Nieselregen spritzt an die Scheiben des roten Kleinwagens, der im Wind zu schaukeln beginnt. Das Auto stoppt abrupt. Dann öffnet sich die Beifahrertür. Die junge Frau geht mit schnellen Schritten vor den Wagen, steht im Lichtkegel. Ein Dutzend Kröten sitzen im Abstand von nur wenigen Metern auf der Landstraße am Mühlhäuser Stadtwald. Behutsam greift die 17-jährige Atalia Althaus ein Tier nach dem anderen und legt es in einen Einkaufskorb.

Das Krötenmännchen reist gelegentlich huckepack auf dem Weibchen. Foto: Alexander Volkmann

Der Fahrer des Wagens, ihr Vater Roland, hat die Warnblinkanlage eingeschaltet, fährt nun auf die Mitte der Straße, denn Vorsicht ist geboten. Schon kommen zwei Autos von hinten, ein weiteres aus der Gegenrichtung. Sie verlangsamen die Fahrt, halten ebenfalls. Nach ein paar Sekunden ist die Aktion beendet. Die Kröten sind eingesammelt und sicher im Körbchen. Die Straße ist frei, wie Roland Lange-Althaus zu verstehen gibt, als er mit dem linken Arm die Autos an seinem Wagen vorbei winkt.

So geht das an diesem Dienstagabend dutzende Male. Nach einer Stunde sind die beiden Körbe auf der Rückbank jeweils zur Hälfte gefüllt. Irgendetwas zwischen Quaken und Quieken erfüllt den Innenraum. Die Erdkröten versuchen über den grünen Plastikrand zu klettern. Bevor die junge Frau zufassen kann, gelingt das auch einigen Exemplaren unbemerkt. Sie sitzen bereits auf dem Polster der Rückbank oder im Seitenfach der Tür. Eine Kröte hat sich sogar den Weg unter den Fahrersitz gebahnt. „Wir sollten die hier erstmal wegbringen“, sagt Atalia zu ihrem Vater. Trotzdem werden sie bis zum Thomasteich, wo die erste Etappe dieser ungewöhnlichen Reisegruppe enden soll, noch öfter anhalten.

133 Kröten zählt Atalia im ersten Schwung. Sie werden aus dem Korb gelassen, hüpfen ins Wasser. Angekommen am Ziel.

10.000 Tiere wandern ausdem Stadtwald zum Thomasteich

Jedes Jahr wandern Erdkröten zum Laichen an ihren Geburtsort, erklärt Michael Fiegle, Naturschutzbeauftragter des Unstrut-Hainich-Kreises. Schätzungen für die Population im Stadtwald gehen von 10.000 Tieren aus. Sie wandern von ihrem Lebensraum bis zum Laichgewässer Thomasteich und legen damit bis zu drei Kilometer zurück. „Wo Straßen zwischen Lebensraum und Laichgewässer liegen, kommt es zur Wanderungszeit im Frühjahr zu Massentötungen durch den Autoverkehr“, sagt Fiegle. Der habe auf der Straße am Stadtwald in den Jahren nach der Wende drastisch zugenommen. Die Erdkröten-Population habe darunter gelitten. Mobile Krötenschutzzäune an den Straßenrändern verhindern, dass die Kröten und andere Amphibien auf die Straße gelangen. Dauerhafte sogenannte Amphibien-Leiteinrichtungen konnten in den vergangenen Jahren zwischen Prinzenhaus und Weißem Haus sowie am Waldschlösschen in die Grabenböschungen eingebaut werden.

Behutsam sammelt Atalia Althaus die Kröten von der Straße. Foto: Alexander Volkmann

„Vor Erdkröten sollte man sich nicht ekeln“, sagt Fiegle. Wer welche auf der Straße sieht, sollte anhalten, den Warnblinker anmachen, die gelbe Weste überziehen, die Tiere vorsichtig auf die Hand nehmen und über die Straße tragen, rät er. Ein Krötentaxi direkt zum Teich sei nicht notwendig und auch eher nicht die Regel. In trockenen Frühjahren könne das aber helfen, um die Tiere vor dem Austrocknen zu schützen, da sie sich tagsüber vergraben müssten. Mindestens gilt aber, langsam zu fahren, denn schon ein starker Windstoß könne Tieren am Straßenrand das Genick brechen, weiß der Experte.

Dass die Krötenwanderung mittlerweile viel früher beginnt als noch vor einigen Jahren, haben auch Atalia und ihr Vater bemerkt. Auch sie haben zusätzlich einen Krötenschutzzaun in ihrer Obhut. Die Tiere fallen nachts in Eimer und werden dann morgens von Paten über die Straße gebracht, erklärt Atalia.

Wie sie zu dieser Aktion kam? Vor zwei Jahren hatte Vater Roland seiner Tochter davon erzählt, wie er früher als Aquarianer immer Plankton aus dem Thomasteich abfischte. Das war schon in den 80er-Jahren. Im Frühjahr bemerkte er auf seinen Runden oft hunderte Erdkröten auf der Heyeröder Landstraße, die er rettete. Das Interesse von Atalia, die sich schon als Kind für den Tierschutz einsetzte, war geweckt.

Manche Tier büxen unbemerkt aus dem Körbchen auf dem Rücksitz des Fahrzeuges aus. Foto: Alexander Volkmann

Motivation zum Tierschutzan Kinder weitergeben

Im vergangenen Jahr waren die beiden das erste Mal unterwegs. Diesmal, wegen des milden Winters, starteten sie fast einen Monat früher, schon am 29. Februar. Ihre Runde machen Atalia Althaus und ihr Vater Roland seitdem regelmäßig abends. Am Ende dieser Nacht werden es 435 Kröten sein, die die beiden lebendig zum Thomasteich chauffiert haben. Rund einhundert Tiere seien allerdings nicht mehr zu retten gewesen, hat Atalia gezählt. „Jeder kann etwas tun für die Umwelt“, sagt der 66 Jahre alte Roland Lange-Althaus, „man muss nur die Augen aufmachen, da braucht es keinen Druck von der Politik.“ Atalia hat gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin begonnen und hofft, etwas von ihrer Motivation in Sachen Tierschutz an die Kinder weitergeben zu können.